Второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919

Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.

Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.

Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.

Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.

Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.

Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.

Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.