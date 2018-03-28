Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.
Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.
Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.
Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.
Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.
Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.
Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.
Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.
Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.
Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.
Шанхай, 27 марта /Синьхуа/ — На фото — второй прототип китайского крупногабаритного пассажирского самолета С919 в шанхайском ангаре компании COMAC.
Авиалайнер проходит испытания с 24 марта. Ожидается, что в апреле он совершит свой первый полет в городском округе Дунъин /провинция Шаньдун, Восточный Китай/.