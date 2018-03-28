Лидеры Китая и КНДР обменялись взглядами на мировые проблемы

"Лидеры двух стран всесторонне обсудили ситуацию в мире и на Корейском полуострове", — сообщает агентство.

Отмечается, что Си Цзиньпин заявил своему северокорейскому коллеге, что «Китай привержен цели денуклеаризации Корейского полуострова, обеспечению там мира и стабильности, а также урегулированию проблемы путем диалога и переговоров».