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Лидеры Китая и КНДР обменялись взглядами на мировые проблемы
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Лидеры Китая и КНДР обменялись взглядами на мировые проблемы 

РИА Новости 21 минуту назад
ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и посетивший 25-28 марта Пекин лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудили мировые проблемы и проблему Корейского полуострова, сообщает агентство Синьхуа.
"Лидеры двух стран всесторонне обсудили ситуацию в мире и на Корейском полуострове", — сообщает агентство.
Отмечается, что Си Цзиньпин заявил своему северокорейскому коллеге, что «Китай привержен цели денуклеаризации Корейского полуострова, обеспечению там мира и стабильности, а также урегулированию проблемы путем диалога и переговоров».
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