Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

"Необходимо укрепить стратегическое взаимопонимание, усилить единство и сотрудничество КНДР и Китая", — заявил в этой связи Ким Чен Ын на встрече с Си Цзиньпином.

Визит лидера в Китай КНДР Ким Чен Ына с супругой прошел 25-28 марта под покровом тайны: сообщения о нем появились после отъезда правительственного поезда из Пекина.