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Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
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Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 28 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Пекин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Северную Корею, приглашение было принято, передает северокорейское агентство ЦТАК.
"Необходимо укрепить стратегическое взаимопонимание, усилить единство и сотрудничество КНДР и Китая", — заявил в этой связи Ким Чен Ын на встрече с Си Цзиньпином.
Визит лидера в Китай КНДР Ким Чен Ына с супругой прошел 25-28 марта под покровом тайны: сообщения о нем появились после отъезда правительственного поезда из Пекина.
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