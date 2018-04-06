Южная Корея и КНДР обсудят 7 апреля создание горячей линии между лидерами двух стран

"Рабочие переговоры двух сторон с целью создания горячей линии пройдут в пункте Пханмунджом на межкорейской границе в субботу, 7 апреля", — сказал он. По словам представителя Голубого дома, создание прямого канала связи «будет содействовать частым консультациям» Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.

Дональдом Трампом. Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР в Пхеньяне . В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров двух стран. Север также выразил тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США

В ходе стартовавшего после этого диалога на высоком уровне была установлена дата межкорейского саммита — 27 апреля. К настоящему времени состоялось несколько раундов переговоров по его подготовке. Стороны, в частности, обсудили вопросы протокола, мер безопасности и освещения саммита журналистами.