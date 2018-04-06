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Постпред России рассказал, что ждет от возможных переговоров США и КНДР
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Постпред России рассказал, что ждет от возможных переговоров США и КНДР 

РИА Новости 6 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВЕНА, 6 апр — РИА Новости. Пхеньяну в ходе предстоящих переговоров нужно предоставить по-настоящему убедительные гарантии безопасности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он подчеркнул, что последние события вокруг КНДР «внушают осторожный оптимизм».
"Судя по всему, диалог между двумя Кореями продолжится, возможно, состоятся контакты между лидерами Северной Кореи и США. Как мне кажется, самое главное в ходе последующих переговоров состоит в том, чтобы предложить Пхеньяну по-настоящему убедительные гарантии безопасности", — заявил Ульянов.
Он подчеркнул, что после событий в Ливии, когда бывший лидер страны Муаммар Каддафи, отказавшись от оружия массового поражения, был жестоко убит, и в свете того, что происходит вокруг Ирана, «предложить надежные гарантии безопасности, которые побудили бы Северную Корею отказаться от ядерного оружия, не так уж легко».
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна.
США, Южная Корея, с которыми у КНДР также осложнились отношения, призвали оказывать давление на Пхеньян. РФ и Китай, традиционно выступающие за решение вопроса путем переговоров, предложили поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы — «двойное замораживание»: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.
Заметное потепление в отношениях Севера и Юга Кореи произошло в связи с подготовкой к Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, участием северокорейских спортсменов в ОИ, визитом сестры северокорейского лидера в Южную Корею и спецпосланников южнокорейского президента в КНДР. В настоящий момент лидеры КНДР, США и Южной Кореи заявляют о возможности встреч.
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