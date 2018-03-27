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Москва и Пекин будут закреплять позитивные тенденции в ситуации вокруг КНДР
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Москва и Пекин будут закреплять позитивные тенденции в ситуации вокруг КНДР 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Россия и Китай намерены в дальнейшем координировать усилия по закреплению позитивных тенденций в развитии обстановки на Корейском полуострове. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова с китайским послом в Москве Ли Хуэем.
"Обсуждались вопросы дальнейшей координации усилий России и Китая по закреплению позитивных тенденций в развитии обстановки на Корейском полуострове и вокруг него", — сообщили в дипведомстве.
В начале текущего года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны договорились об отправке делегации чиновников и артистов из КНДР на XXIII зимние Олимпийские Игры в южнокорейском Пхёнчхане. Параллельно Сеул и Вашингтон перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение Пхеньяна.
В начале марта представители Республики Корея посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу через представителей Республики Корея устное предложение о проведении встречи, и тот его принял.
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