Лидер КНДР провел встречу с главой МОК

Встреча состоялась в Пхеньяне . Ким Чен Ын провел с Бахом «беседу в теплой и дружеской атмосфере». Президент МОК выразил лидеру КНДР благодарность «за его вклад в успешное проведение 23-х зимних Олимпийских игр».

Бах пообещал стремиться к «сотрудничеству МОК с КНДР для подготовки к участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2020 в Токио и в Зимней олимпиаде в Пекине в 2022 году», а также содействовать развитию спорта в Северной Корее.

В пятницу делегация МОК во главе с Бахом провела встречу с председателем олимпийского комитета КНДР, министром спорта республики Ким Ир Гуком. Переговоры прошли во Дворце съездов Мансудэ. Делегация также посетила ряд спортивных объектов в Пхеньяне.