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Лидер КНДР провел встречу с главой МОК
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Лидер КНДР провел встречу с главой МОК 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обсудили участие КНДР в дальнейших Играх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейские СМИ.
Встреча состоялась в Пхеньяне. Ким Чен Ын провел с Бахом «беседу в теплой и дружеской атмосфере». Президент МОК выразил лидеру КНДР благодарность «за его вклад в успешное проведение 23-х зимних Олимпийских игр».
Бах пообещал стремиться к «сотрудничеству МОК с КНДР для подготовки к участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде 2020 в Токио и в Зимней олимпиаде в Пекине в 2022 году», а также содействовать развитию спорта в Северной Корее.
В пятницу делегация МОК во главе с Бахом провела встречу с председателем олимпийского комитета КНДР, министром спорта республики Ким Ир Гуком. Переговоры прошли во Дворце съездов Мансудэ. Делегация также посетила ряд спортивных объектов в Пхеньяне.
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