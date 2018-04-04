Ещё
КНДР попросила Южную Корею перенести рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КНДР попросила Южную Корею перенести рабочую встречу по подготовке к межкорейскому саммиту 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
СЕУЛ, 4 апреля. /ТАСС/. КНДР обратилась к Республике Корея с просьбой перенести на 5 апреля запланированную на среду рабочую встречу представителей двух стран по подготовке к межкорейскому саммиту. Об этом сообщает телеканал KBS.
По его информации, в запросе на перенос встречи также говорится, что информация о составе делегации КНДР из шести человек будет предоставлена в день переговоров. По данным телеканала, министерство объединения Республики Корея согласилось с предложением КНДР.
Ранее Сеул проинформировал Пхеньян о составе своей делегации из семи человек, которую возглавляет помощник президента по вопросам протокола Чо Хан Ги.
В ходе предстоящей встречи стороны намерены обсудить вопросы протокола, безопасности и информационного освещения переговоров лидеров двух стран, которые пройдут 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.
ТАСС: последние новости
Южнокорейско-американские совместные учения Foal Eagle и Key Resolve. Досье Южная Корея и КНДР начали переговоры на высоком уровне по подготовке межкорейского саммита Си Цзиньпин примет участие в Азиатском экономическом форуме в Боао
 Ещё 101 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
США восхитились новым российским корветом71
США предложили РФ прислать других дипломатов77
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»185
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото134
Видео
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
«Аэрофлот» отозвал иск к жене Аршавина
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение