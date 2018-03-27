Россия и Китай обсудили координацию усилий по Корейскому полуострову 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Китая в Москве Ли Хуэй на встрече во вторник обсудили дальнейшую координацию усилий сторон по нормализации обстановки на Корейском полуострове.
"Обсуждались вопросы дальнейшей координации усилий России и Китая по закреплению позитивных тенденций в развитии обстановки на Корейском полуострове и вокруг него, — говорится в сообщении МИД РФ.
Встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына должна состояться в апреле в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров.
Вслед за этим ожидается саммит между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция.