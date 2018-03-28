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В Китае показали кадры со встречи Ким Чен Ына и Си Цзиньпина
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В Китае показали кадры со встречи Ким Чен Ына и Си Цзиньпина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Центральное телевидение Китая показало видеокадры со встречи председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, который совершил в начале недели неофициальный визит в Китай.
В среду утром агентство Синьхуа сообщило, что Ким Чен Ын 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Позднее идентичное сообщение появилось на сайте министерства иностранных дел КНР. Поездка в Китай стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после его прихода к власти (2011).
Встреча двух лидеров состоялась в Доме народных собраний.
Спекуляции о том, что Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай на бронированном поезде появились в понедельник вечером, однако официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала. Во вторник утром в центре Пекина были усилены меры безопасности, а по главной улице проехал кортеж без опознавательных знаков и двигался в направлении Пекинского железнодорожного вокзала. Сразу же после этого, японские СМИ сообщили о том, что спецпоезд из КНДР покинул вокзал.
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