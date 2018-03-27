СМИ раскрыли детали тайной встречи лидеров КНР и КНДР

Напомним, что слухи о возможном тайном приезде в Китай лидера Северной Кореи Ким Чен Ына появились после того, как вокзал на приграничной с КНДР китайской станции Даньдун внезапно огородили и построили навес, чтобы закрыть комплекс от взглядов посторонних. В самом городе были предприняты повышенные меры безопасности, после чего из КНДР прибыл какой-то поезд, похожий на личный состав Ким Чен Ына. После этого в Пекине был замечен кортеж автомобилей, который приняли китайцы с большими почестями. Мнения по поводу того, кто именно прибыл в Пекин, разделились. Одни считают, что действительно приехал Ким Чен Ын, а другие утверждают, что это его сестра — Ким Ё Чжон, которая выполняет роль спецпредставителя брата.

Не сообщая своих источников, южнокорейское издание «Хангёре Синмун» уверенно заявило, что «приезд Ким Чен Ына в Пекин подтвержден», сообщив подробности поездки. Как утверждает газета, Ким на своем спецпоезде прибыл в Пекин 26 марта во второй половине дня, а 27 марта в 16:00 по местному времени (11:00 мкс) уже покинул Пекин, завершив программу визита. За эти сутки у Кима состоялись переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином , а во вторник в Доме народных собраний для Кима высшим руководством КНР был организован торжественный банкет. После этого мероприятия Ким в 16:00 с Пекинского вокзала уехал из столицы КНР, но куда именно установить не удалось. Возможно, он поехал обратно домой, а возможно в другой город Китая, например в одну из высокотехнологичных особых экономических зон, которым гордится Поднебесная. Возможно также, что на пути домой Ким Чен Ын на северо-востоке Китая посетит одно из мест, где ранее вел партизанскую борьбу против японцев его дед — Ким Ир Сен.

Ряд источников подтвердили, что в Даньдуне были предприняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности, что косвенно говорит о приезде именно первого лица. Так, сам вокзал был полностью закрыт, прилегающая к нему площадь оцеплена, а значительная часть поездов отменена. Если это правда, то получится, что Ким Чен Ын в итоге прервал свой почти шестилетний период затворничества, впервые в статусе лидера КНДР выехав за рубеж.

В этой связи возникли предположения, что все дело идет к трехстороннему саммиту в Пекине с участием США , Китая и Северной Кореи. Высока вероятность, что это поездка стала не только согласованием позицией Пекина и Пхеньяна , началом сближения двух стран после периода охлаждения отношений, но и является предварительным осмотром места для саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа . Как известно, Ким и Трамп при посредничестве южнокорейцев договорились о личной встрече, но детали, включая конкретное место, пока не согласованы. В этой связи Пекин выглядит очень приемлемой альтернативой как для Ким Чен Ына, так и для Трампа. А если это так, то трудно себе представить, что на этой встрече в тот или иной момент не появится и «хозяин дома» — лидер КНР. Таким образом, возможно, что американо-северокорейский саммит перетечет во встречу на высшем уровне уже в расширенном составе, уже с участием Си Цзиньпиня.

Для Пекина это станет хорошим шансом вернуть инициативу по развитию ситуации на Корейском полуострове, так как в ходе недавнего межкорейского сближения и контактов США и КНДР через посредников из Сеула полностью выпала китайская сторона, что, насколько можно судить, обеспокоило Пекин, который привык быть в центре всех мероприятий, связанных с ситуацией в Корее

Впрочем, все это пока спекуляции. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что в Пекине побывала как минимум очень высокопоставленная особа из КНДР, которая проследовала на личном спецпоезде Ким Чен Ына.