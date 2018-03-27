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В Сиднее состоялась презентация «Прекрасный Китай — мировое наследие»
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В Сиднее состоялась презентация «Прекрасный Китай — мировое наследие» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Сидней, 27 марта /Синьхуа/ — Специальная презентация «Прекрасный Китай — мировое наследие» Союза по стимулированию туризма по объектам мирового наследия в Китае состоялась сегодня в Сиднее в здании администрации парламента штата Новый Южный Уэльс в Австралии.
Презентация организована Комитетом по развитию туризма города Пекина, нацелена на углубление китайско-австралийского туристического сотрудничества и предоставление новых возможностей.
На презентации Комитет по развитию туризма города Пекина рассказал о достопримечательностях Китая, являющихся объектами всемирного наследия, а также предложил 12 эксклюзивных туристических маршрутов по объектам мирового наследия в Китае. На встрече была предоставлена информация о возврате налогов для выезжающих иностранных туристов, 144-часовом безвизовом транзите, а также о китайских авиакомпаниях, высокоскоростных железных дорогах, городском транспорте на легких рельсах, байкшеринге и других важных туристических услугах и объектах в Китае. —0-
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