В Сиднее состоялась презентация «Прекрасный Китай — мировое наследие»

Сидней , 27 марта / Синьхуа / — Специальная презентация «Прекрасный Китай — мировое наследие» Союза по стимулированию туризма по объектам мирового наследия в Китае состоялась сегодня в Сиднее в здании администрации парламента штата Новый Южный Уэльс в Австралии

Презентация организована Комитетом по развитию туризма города Пекина, нацелена на углубление китайско-австралийского туристического сотрудничества и предоставление новых возможностей.

На презентации Комитет по развитию туризма города Пекина рассказал о достопримечательностях Китая, являющихся объектами всемирного наследия, а также предложил 12 эксклюзивных туристических маршрутов по объектам мирового наследия в Китае. На встрече была предоставлена информация о возврате налогов для выезжающих иностранных туристов, 144-часовом безвизовом транзите, а также о китайских авиакомпаниях, высокоскоростных железных дорогах, городском транспорте на легких рельсах, байкшеринге и других важных туристических услугах и объектах в Китае. —0-