Ким Чен Ын проявил невиданные навыки дипломатии

Первая встреча с колес — в буквальном смысле: с главой департамента по международным делам Компартии Китая Ким Чен Ын общался прямо в вагоне. О чем именно лидер КНДР говорил с китайской делегацией по дороге в Пекин — пока неизвестно, но эти кадры северокорейского телевидения раскрывают новые подробности его тайного визита.

Тот самый загадочный поезд на вокзале столицы встречали с цветами, почетным караулом и красной ковровой дорожкой.

То, что КНДР с Китаем по пути — Ким Чен Ын, как теперь известно, активно демонстрировал в течение всего визита в Пекин. И путь этот — утверждает Северная Корея — мирного развития, снижения напряженности и в конечном итоге, возможно — даже ядерного разоружения. Вероятно, лидер КНДР надеется, что эти рельсы, наконец, выведут страну из дипломатической изоляции — так или иначе, такой активности мир от него не ожидал.

И вот спустя всего сутки — конкретные шаги навстречу: согласована дата межкорейского саммита.

27 апреля делегации Севера и Юга встретятся в деревне в демилитаризованной зоне, на следующей неделе обсудят вопросы протокола, охраны и допуска прессы.

"В течение последних 80 дней были беспрецедентные контакты между Южной и Северной Кореей. В соответствии с решением нашего верховного лидера, была задействована представительная делегация", — говорит Ри Сон Гвон, глава делегации КНДР, председатель комитета по мирному объединению Кореи.

"Весь прогресс, которого мы достигли, сегодняшняя встреча, и то, что будет дальше — все это благодаря решениям, принятым лидерами Северной и Южной Кореи", — вторит ему Чо Мен Ген, руководитель делегации Южной Кореи, министр объединения республики Корея.

Если с южнокорейским президентом лидер КНДР встретится впервые за 11 лет, то с американским, возможно, впервые в истории. Ориентировочно, это может произойти уже в мае, как вариант, также на 38-й параллели.

Журналисты терзают источники в поисках информации: со ссылкой на неназванные контакты, японские СМИ сообщили, что в Пхеньяне прошло совещание, на котором Ким Чен Ын в очередной раз проявил невиданные навыки дипломатии и обсудил возможность встречи с лидерами России США , Южной Кореи, Китая и Японии — то есть всех сторон, заинтересованных в мире на Корейском полуострове.

"Японское правительство недавно заявило о своей заинтересованности в проведении встречи на высшем уровне с Северной Кореей при содействии Генеральной Ассоциации северокорейских граждан в Японии, которая де-факто служит посольством КНДР в отсутствие дипломатических отношений между странами".

В Токио может прибыть и еще одна делегация из КНДР — спортивная, на летнюю Олимпиаду 2020 года. Возможно, именно об этом с руководством Северной Кореи будет говорить глава МОК Томас Бах, который сегодня вылетел из Пекина в Пхеньян.

На только что прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане Север и Юг шли на церемонии открытия и играли в женский хоккей под флагом единой Кореи и под народную песню вместо гимна. В конце концов, спорт — это действительно мир.