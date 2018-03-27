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Крым осенью 2018 года презентует свой экономический потенциал в Шанхае
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Крым осенью 2018 года презентует свой экономический потенциал в Шанхае 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Делегация Крыма планирует осенью представить экономический потенциал региона в китайском городе Шанхае, сообщил ТАСС во вторник постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Несколько поездок мы планируем. Наверное, у нас будет еще раз презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Крым
в Шанхае. Это осень, сентябрь или октябрь", — сказал он.
Мурадов добавил, что крымская делегация в этом году также может посетить Лаос. Помимо этого, представители Крыма планируют принять участие в серии мероприятий «Российско-Монгольская инициатива 2018», которая пройдет с 7 по 10 июня в столице Монголии Улан-Баторе. Также делегация из Крыма планирует в мае совершить поездку в Турцию. Он отметил, что в 2018 году республику могут посетить делегации из европейских стран, а также Китая, Лаоса и ряда арабских стран.
"Мы [в 2018 году] пригласили прежде всего наших устоявшихся партнеров — это практически все европейские страны. Подчеркну, что, несмотря на всякие запреты Евросоюза, Европарламента, к нам тем не менее все приезжают: и политики, и общественные деятели, и бизнесмены. Устоявшиеся партнеры — это Китай, Вьетнам, который у нас в прошлом году присутствовал. Думаю, что и лаосские друзья в этом году приедут, у нас уже были с ними контакты, и широкий круг арабских стран", — отметил он.
В середине мая 2016 года власти Крыма представили в Пекине китайским партнерам инвестиционные возможности региона. В состав делегации входили глава крымского парламента Владимир Константинов, заместители председателя совета министров республики Виталий Нахлупин и Георгий Мурадов, министр курортов и туризма и другие представители власти. От китайской стороны презентацию посетили представители Министерства сельского хозяйства и МИД КНР, провинции Шаньдун, городов Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян) и Санья (Хайнань), а также предприниматели и представители общественных организаций.
По итогам презентации власти Крыма пригласили китайские строительные компании ознакомиться с регионом и рассмотреть возможность ведения бизнеса на полуострове.
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