Крым осенью 2018 года презентует свой экономический потенциал в Шанхае

"Несколько поездок мы планируем. Наверное, у нас будет еще раз презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Крым

в Шанхае. Это осень, сентябрь или октябрь", — сказал он.

Мурадов добавил, что крымская делегация в этом году также может посетить Лаос . Помимо этого, представители Крыма планируют принять участие в серии мероприятий «Российско-Монгольская инициатива 2018», которая пройдет с 7 по 10 июня в столице Монголии Улан-Баторе . Также делегация из Крыма планирует в мае совершить поездку в Турцию . Он отметил, что в 2018 году республику могут посетить делегации из европейских стран, а также Китая , Лаоса и ряда арабских стран.

"Мы [в 2018 году] пригласили прежде всего наших устоявшихся партнеров — это практически все европейские страны. Подчеркну, что, несмотря на всякие запреты Евросоюза Европарламента , к нам тем не менее все приезжают: и политики, и общественные деятели, и бизнесмены. Устоявшиеся партнеры — это Китай, Вьетнам , который у нас в прошлом году присутствовал. Думаю, что и лаосские друзья в этом году приедут, у нас уже были с ними контакты, и широкий круг арабских стран", — отметил он.

По итогам презентации власти Крыма пригласили китайские строительные компании ознакомиться с регионом и рассмотреть возможность ведения бизнеса на полуострове.