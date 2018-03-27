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Министр коммерции КНР: Китайско-индийское торгово-экономическое сотрудничество выгодно мировой экономике
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Министр коммерции КНР: Китайско-индийское торгово-экономическое сотрудничество выгодно мировой экономике 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 27 марта /Синьхуа/ — Торгово-экономическое сотрудничество Китая и Индии не просто отвечает коренным интересам двух стран и их народов, но и способствует стабильности и процветанию АТР и даже всего мира, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань в эксклюзивном интервью газете «Хинду».
Министр заявил, что Китай и Индия являются важными соседями и основными развивающимися странами с формирующимися рынками. Стороны в дальнейшем продолжат совместно реализовывать важные договоренности лидеров двух стран об укреплении торгово-экономического сотрудничества.
Чжун Шань отметил, что односторонние и протекционистские меры, недавно принятые США, не только навредят сложившемуся порядку в международной торговле, но и нанесут серьезный удар по системе многосторонней торговли. Сохранение авторитета и эффективности системы многосторонней мировой торговли отвечает общим интересам КНР и Индии. Китай и Индия являются важными членами ВТО и поддерживают тесное сотрудничество в рамках данной организации.
По словам министра, Китай и Индия сходятся во мнении, что на фоне распространения идей антиглобализма и роста протекционизма обе стороны должны укрепить связи и координацию, продолжать поддержать систему многосторонней мировой торговли и совместно защищать интересы развивающихся стран в мировой экономике.
Чжун Шань и министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху вместе председательствовали на 11-м заседании Совместной китайско-индийской группы по торгово-экономическим связям, прошедшем в Нью-Дели в понедельник. В ходе заседания министры обсудили углубление двустороннего торгово-экономического делового сотрудничества. —0—
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