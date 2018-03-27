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Принцесса Королевства Таиланд нанесет визит в Китай
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Принцесса Королевства Таиланд нанесет визит в Китай 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — По приглашению китайского
правительства принцесса Королевства Таиланд Маха Чакри Сириндорн с  3 по 10 апреля нанесет визит в Китай. Об этом объявила во вторник
представитель МИД КНР Хуа Чуньин. -0-
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