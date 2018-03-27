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Поезд Ким Чен Ына уехал из Пекина
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Поезд Ким Чен Ына уехал из Пекина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Поезд, вероятно, использующийся высокопоставленной северокорейской делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном, покинул Пекин. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, незадолго до этого на Пекинский вокзал прибыл кортеж из десятка машин в сопровождении полицейских на мотоциклах, а также черный лимузин. Перед этим станцию закрыли для граждан, а в районе усилили меры безопасности.
По разным данным, визит в Китай мог совершить как сам лидер Ким Чен Ын, так и его окружение. Среди возможных вариантов называется Ким Ё Чжон — младшая сестра лидера КНДР, занимающая пост замначальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, передает Kyodo. Также приехать мог председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам или член президиума Политбюро Чхве Рён Хэ, считающийся правой рукой северокорейского руководителя.
О возможном визите Ким Чен Ына в китайскую столицу стало известно 26 марта. Такая информация появилась из-за таинственного поезда, следовавшего из Северной Кореи в Пекин. Из-за него в Китае произошли массовые сбои в расписании железнодорожного движения. Считается, что это тот же самый бронированный состав, на котором отец нынешнего лидера КНДР Ким Чем Ир совершал поездку в Пекин.
Официальных сообщений северокорейской или китайской стороны о визите не было. Однако в случае, если информация окажется правдой, это будет первая поездка Ким Чен Ына за пределы Северной Кореи в качестве лидера КНДР.
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