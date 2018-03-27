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Президент Зимбабве нанесет визит в Китай
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Президент Зимбабве нанесет визит в Китай
ИА Синьхуа
48 минут назад
Комментарии
Пекин, 27 марта /
Синьхуа
/ — По приглашению председателя
КНР
Си Цзиньпина президент
Зимбабве
Эммерсон Мнангагва
2-6 апреля будет
находиться в Китае с государственным визитом. Об этом сообщил во вторник официальный представитель
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