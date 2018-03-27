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Древние наскальные рисунки обнаружены в Северном Китае
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Древние наскальные рисунки обнаружены в Северном Китае 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Хух-Хото, 27 марта /Синьхуа/ — На днях китайские археологи в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ обнаружили древние наскальные рисунки, относящиеся к периоду династии Мин /1368-1644 гг. /.
Девять картин, изображающих кочевую жизнь, были найдены на скале длиной 260 метров в Арашаньском правом хошуне. На них изображены люди, козлы, верблюды, лошади, а также выгравированы надписи на древнетибетском языке.
Находки имеют большое значение для исследования исторических изменений в северо-западных районах Китая, отметил начальник управления по охране культурного наследия данного хошуна Фань Жуннань.
На сегодняшний день на территории Арашаньского правого хошуна был найден в общей сложности 71 наскальный рисунок. -0-
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