Древние наскальные рисунки обнаружены в Северном Китае

Хух-Хото, 27 марта / Синьхуа / — На днях китайские археологи в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ обнаружили древние наскальные рисунки, относящиеся к периоду династии Мин /1368-1644 гг. /.

Девять картин, изображающих кочевую жизнь, были найдены на скале длиной 260 метров в Арашаньском правом хошуне. На них изображены люди, козлы, верблюды, лошади, а также выгравированы надписи на древнетибетском языке.

Находки имеют большое значение для исследования исторических изменений в северо-западных районах Китая , отметил начальник управления по охране культурного наследия данного хошуна Фань Жуннань.

На сегодняшний день на территории Арашаньского правого хошуна был найден в общей сложности 71 наскальный рисунок. -0-