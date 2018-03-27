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Открылся новый КПП на границе Китая и Вьетнама
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Открылся новый КПП на границе Китая и Вьетнама 

ИА Синьхуа 1 час назад
Куньмин, 27 марта /Синьхуа/ — 26 марта состоялась церемония открытия контрольно-пропускного пункта Дулун /Китай/-Ксин-Ман /Вьетнам/. Таким образом, на границе Китая и Вьетнама открылся еще один международный сухопутный круглогодичный КПП.
КПП Дулун расположен в районе 197 пограничного межевого столба, в 47 км от уезда Магуань Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа /пров. Юньнань, Юго-Западный Китай/. Он является важным транзитным пунктом на сухопутных магистралях, связывающих Китай и Вьетнам, а также значимым для Китая окном в Южную и Юго-Восточную Азию.
Представитель администрации уезда Магуань отметил, что в последние годы китайско-вьетнамские торгово-экономические отношения значительно укрепились, что способствовало созданию благоприятных условий для повышения открытости и экономического развития приграничных районов провинции Юньнань. После открытия КПП Дулун, уезд Магуань будет непрерывно увеличивать усилия по привлечению инвестиций, чтобы такие экономические ресурсы как рынок, логистика, предприятия и т.д. концентрировались в КПП, а также, для того, чтобы торговый потенциал и уровень открытости КПП повышались. -0-
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