Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Китай

"Приглашаем секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай", — сказал Си Цзиньпин во время приема в честь северокорейских гостей в государственной резиденции Дяоюйтай.

Китайский лидер отметил, что это резиденция была свидетелем развития традиционной дружбы между двумя странами, а также близких отношений между предыдущими лидерами КНР и Северной Кореи и их руководящих партий, которые «стали примером для нас».