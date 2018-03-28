Председатель КНР пригласил лидера КНДР вновь посетить Китай

"Приглашаем секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай", — сказал Си Цзиньпин на приеме в честь выокопоставленных гостей в государственной резиденции Дяоюйтай.

По словам лидера КНР, эта резиденция была свидетелем развития традиционной дружбы между двумя странами, а также близких отношений между предыдущими лидерами Китая и Северной Кореи и их руководящих партий, которые «стали примером для нас».

Ким Чен Ын вместе с супругой находился в Пекине с 25 по 28 марта. Визит прошел под покровом тайны: сообщения о нем появились после отъезда правительственного поезда из китайской столицы.