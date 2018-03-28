Переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина состоялись в Пекине

Глава КНДР находился в столице Китая с 25 по 28 марта. Отмечается, что Си Цзиньпин высоко оценил это визит.

Главы двух государств обсудили ситуацию в мире и, в частности, на Корейском полуострове. В ходе переговоров Ким Чен Ын заявил, что готов к диалогу с США и встрече на высшем уровне.

Лидер КНДР и его супруга Ли Соль Чжу также поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.