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Переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина состоялись в Пекине
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Переговоры Ким Чен Ына и Си Цзиньпина состоялись в Пекине 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
Северокорейский лидер Ким Чен Ын побывал в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
Глава КНДР находился в столице Китая с 25 по 28 марта. Отмечается, что Си Цзиньпин высоко оценил это визит.
Главы двух государств обсудили ситуацию в мире и, в частности, на Корейском полуострове. В ходе переговоров Ким Чен Ын заявил, что готов к диалогу с США и встрече на высшем уровне.
Лидер КНДР и его супруга Ли Соль Чжу также поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.
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