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В январе-феврале в Китае за нарушения партийных правил были наказаны свыше 9000 чиновников
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В январе-феврале в Китае за нарушения партийных правил были наказаны свыше 9000 чиновников 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 27 марта /Синьхуа/ — За первые два месяца текущего года в Китае за нарушения партийных правил был наказан 9231 чиновник.
Напомним, что в соответствии с указом Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины в 31 провинции, автономном районе и городе центрального подчинения Китая, а также в Синьцзянском производственно-строительном корпусе, 139 центральных партийных и государственных органах страны, на 97 предприятиях центрального подчинения и в 15 центральных финансовых учреждениях была введена система ежемесячных отчетов о работе по реализации «Правил из восьми пунктов», принятых ЦК КПК в декабре 2012 года в рамках борьбы с коррупцией и излишествами.
В 2017 году в стране за нарушение названных правил были наказаны более 71 тыс. чиновников. -0-
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