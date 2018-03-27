Большее число туристов из Китая посещают Японию

Сиань, 27 марта / Синьхуа / — Более 7 млн туристов из Китая посетили Японию в прошлом году. Об этом на днях сообщила Японская национальная туристическая организация.

По словам официального представителя организации в Пекине, в 2017 г. 7,35 млн китайских граждан посетили Японию, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

В целях удовлетворения потребностей путешественников, туристические фирмы предлагают больше разнообразных продуктов.

"Мы предлагаем планы поездок, исходя из времени года", — заявил сотрудник сианьского отделения компании China Travel Service Чжан Юэ. «Самыми популярными являются поездки на горячие источники, в период цветения вишни, а также туры, во время которых можно насладиться зимними видами », — добавил он. -0-