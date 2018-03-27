Весеннее оживление в «царстве цапель»

Наньчан, 26 марта / Синьхуа / — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи

Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи

Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи

Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи

Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи

Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи

Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи

Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи

Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи