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Весеннее оживление в «царстве цапель»
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Весеннее оживление в «царстве цапель» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
Наньчан, 26 марта /Синьхуа/ — Многочисленные цапли, прилетевшие в лесопарк «Сяншань» в районе Синьцзянь городского округа Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/, приступили к постройке гнезд. Фотографии Синьхуа/Пэн Чжаочжи
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