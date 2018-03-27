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Китай не позволит издеваться над классикой
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Китай не позволит издеваться над классикой 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Китае ввели запрет на высмеивание классических произведений искусства на телевидении и в интернете. Нарушители закона будут заблокированы, сообщила газета South China Morning Post.
Согласно закону, запрету подлежит видео, которое «искажает, порочит и подвергает насмешке классические произведения искусства и литературные работы». По мнению властей, подобные материалы несут неоценимый вред социалистическим идеалам страны.
Подобная мера напугала производителей видеоконтента. «Это значит, что многим работникам этой отрасли придется пересмотреть собственную политику и производить более серьезные материалы». Несмотря на жесткие правила, регулирующие работу интернета, китайские граждане активно пользуются Сетью. Блогеры из КНР регулярно публикуют юмористические скетчи, реагируя на громкие
общественно-значимые
события.
Правительство КНР решило в значительной мере пересмотреть свою информационную политику. Совсем недавно стало известно о намерении Пекина запустить новый бренд, под которым свою работу объединят три крупнейшие медиакомпании в стране. Таким образом Китай намерен вести пропаганду Коммунистической партии в зарубежных странах.
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