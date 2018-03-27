Китай не позволит издеваться над классикой

Китае ввели запрет на высмеивание классических произведений искусства на телевидении и в интернете. Нарушители закона будут заблокированы, сообщила газета South China Morning Post.

Согласно закону, запрету подлежит видео, которое «искажает, порочит и подвергает насмешке классические произведения искусства и литературные работы». По мнению властей, подобные материалы несут неоценимый вред социалистическим идеалам страны.

Подобная мера напугала производителей видеоконтента. «Это значит, что многим работникам этой отрасли придется пересмотреть собственную политику и производить более серьезные материалы». Несмотря на жесткие правила, регулирующие работу интернета, китайские граждане активно пользуются Сетью. Блогеры из КНР регулярно публикуют юмористические скетчи, реагируя на громкие

общественно-значимые

события.