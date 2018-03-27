На построенной Китаем железной дороге Аддис-Абеба — Джибути постепенно растут объемы пассажиро— и грузоперевозок

Аддис-Абеба , 26 марта / Синьхуа / — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути

Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.

По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.

Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.

Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.

По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.

Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.

Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.

По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.

Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.

Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.

По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.

Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.

Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.

По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.

Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.

Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.

По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.