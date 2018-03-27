Ещё
На построенной Китаем железной дороге Аддис-Абеба — Джибути постепенно растут объемы пассажиро— и грузоперевозок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На построенной Китаем железной дороге Аддис-Абеба — Джибути постепенно растут объемы пассажиро— и грузоперевозок 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.
Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.
По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.
Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.
Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.
По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.
Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.
Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.
По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.
Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.
Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.
По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.
Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.
Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.
По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.
Аддис-Абеба, 26 марта /Синьхуа/ — 1 января 2018 года была официально введена в коммерческую эксплуатацию первая на Африканском континенте современная электрифицированная железная дорога транснационального уровня Аддис-Абеба — Джибути.
Магистраль, связавшую столицы Эфиопии и Джибути, построили компании Китая в полном соответствии с китайскими стандартами и при помощи китайского оборудования.
По состоянию на середину марта, по железной дороге Аддис-Абеба — Джибути было перевезено около 20 тыс. пассажиров и более 6000 грузовых контейнеров. Объемы пассажиро— и грузоперевозок постепенно растут.
ИА Синьхуа: последние новости
Весенние хлопоты китайских крестьян Цветение абрикосов на горе Цзяньшань Фестиваль деликатесов из пресноводных одностворчатых моллюсков в поселке Цзянба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ551
Захарова жестко ответила Западу на «агрессию»89
Составлен список стран, выславших послов РФ50
Для изгнания дипломатов США предложили выбор93
Новая Зеландия приняла решение по дипломатам РФ5
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение