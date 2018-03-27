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МИД КНР: Запрет на ввоз «иностранного мусора» является законным правом Китая
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МИД КНР: Запрет на ввоз «иностранного мусора» является законным правом Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сегодня на очередной пресс-конференции заявила, что запрет на ввоз в страну «иностранного мусора» отвечает законным интересам Китая, и, так называемая «обеспокоенность» представителей США по этому поводу неискренна, не соответствует здравому смыслу и не имеет законных оснований.
Журналист спросил: «Известно, что представитель США 23 марта на собрании Совета по торговле товарами ВТО выразил обеспокоенность в связи с решением Китая о прекращении приема „иностранного мусора“ и заявил, что ограничения Китая на импорт поддающихся утилизации товаров станет серьезным препятствием в цепочке поставок утильсырья, и что Китай, похоже, нарушает обязательства в рамках ВТО, выражая дифференцированный подход к мусороперерабатывающей промышленности в стране и за ее пределами и проводит политику чрезмерных торговых ограничений. США потребовали от Китая немедленно прекратить осуществление соответствующих мер. Как Китай ответит на это?»
Хуа Чуньин заявила, что прекращение ввоза «иностранного мусора» и поощрение реформы режима контроля за импортом твердого мусора являются важным шагом в последовательной реализации китайским правительством новой концепции развития, улучшении качества охраны окружающей среды, обеспечении национальной экологической безопасности и здоровья населения страны. «Это также право правительства Китая, заключенное в международном праве и получившее решительную поддержку широкой общественности Китая».
Хуа Чуньин заявила: «Представитель США своевольно трактуют законное и обоснованное действие Китая, заявляя, что Китай, „похоже“, нарушает обязательства в рамках ВТО, и это совершенно лицемерное /заявление/. Неужели ограничения США на экспорт высокотехнологичных товаров и продуктов с высокой добавочной стоимостью в Китай являются обоснованными, а законное ограничение Китая на ввоз „импортного мусора“ — противозаконным?»
"Надеемся, что США в соответствии с духом Базельской конвенции, будет самостоятельно сокращать, перерабатывать и осваивать опасные отходы и другой мусор, и нести еще большую должную ответственность и обязательства перед миром", — заявила дипломат. —0—
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