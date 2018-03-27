МИД КНР: Результат голосования в СПЧ отражает общие чаяния международного сообщества

На очередной пресс-конференции журналист спросил о том, как Китай прокомментирует то, что представитель делегации США в пятницу на прошлой неделе при обсуждении в СПЧ в Женеве предложенного Китаем проекта резолюции заявил, что Китай пытается через соответствующую резолюцию приукрасить собственные идеи, и США голосуют против соответствующей резолюции.

"Слова представителя делегации США в Женеве, которые вы приводите, совершенно необоснованны и отражают полное невежество и презрение со стороны некоторых представителей американской стороны", — сказала Хуа Чуньин.

Она отметила, что представленная Китаем и соответствующими странами резолюция «Поощрение взаимовыгодного сотрудничества в области прав человека» подавляющим большинством была принята на 37-м заседании СПЧ ООН. Эта резолюция призывает стороны содействовать взаимовыгодному сотрудничеству в области прав человека и укреплять диалог и сотрудничество, поощрять создание международных отношений нового типа, основанных на принципах взаимного уважения, справедливости и взамовыгодного сотрудничества, а также формировать человеческое сообщество единой судьбы.

Хуа Чуньин отметила, что многие страны, выступая на заседании СПЧ, заявили, что предложенный Китаем проект резолюции в полной мере отражает общие чаяния международного сообщества, помогает усилить права голоса и формирования повестки дня развивающихся стран в области международных прав человека, а также содействовать здоровому развитию деятельности по защите глобальных прав человека.

"Я не знаю, объяснил ли представитель делегации США, которого вы упомянули, то обстоятельство, что голосование в СПЧ по предложенной Китаем резолюции проводилось по требованию США и завершилось 28 голосами поддержки и одним голосом «против».

Хуа Чуньин добавила, что создание международных отношений нового типа и человеческого сообщества единой судьбы являются основными целями будущих усилий дипломатии великой державы с китайской спецификой, и Китай намерен совместно с международным сообществом прикладывать усилия по активной реализации соответствующей резолюции ООН.

Китай также готов совместно с США и другими странами усиливать контакты и взаимодействие для придания позитивной энергии в развитие дела защиты глобальных прав человека, отметила Хуа Чуньин. —0—