Начались мероприятия по пятой передаче Китаю останков китайских добровольцев из РК

Представитель китайской стороны сегодня провел поминальные мероприятия и возложил цветы к останкам павших в Корейской войне 1950-1953 гг.

Известно, что с марта по ноябрь 2017 года в пяти районах, в частности в городе Паджо провинции Кенгидо, округе Чхорвон провинции Канвондо, были произведены раскопки останков и вещей 20 павших китайских добровольцев.

Китай и РК придерживаются гуманитарных принципов и духа дружественных консультаций и практического взаимодействия, в период с 2014 по 2017 годы Китаю были переданы из РК останки 569 китайских народных добровольцев, которые погибли в Корейской войне 1950-1953 годов. —0—