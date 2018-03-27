Ещё
Начались мероприятия по пятой передаче Китаю останков китайских добровольцев из РК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начались мероприятия по пятой передаче Китаю останков китайских добровольцев из РК 

ИА Синьхуа 1 час назад
Сеул, 26 марта /Синьхуа/ — В южнокорейском городе Инчхон сегодня начались мероприятия по подготовке останков павших китайских народных добровольцев к передаче Китаю. 28 марта в Инчхонском международном аэропорту Китай и Республика Корея проведут церемонию передачи останков.
Представитель китайской стороны сегодня провел поминальные мероприятия и возложил цветы к останкам павших в Корейской войне 1950-1953 гг.
Известно, что с марта по ноябрь 2017 года в пяти районах, в частности в городе Паджо провинции Кенгидо, округе Чхорвон провинции Канвондо, были произведены раскопки останков и вещей 20 павших китайских добровольцев.
Китай и РК придерживаются гуманитарных принципов и духа дружественных консультаций и практического взаимодействия, в период с 2014 по 2017 годы Китаю были переданы из РК останки 569 китайских народных добровольцев, которые погибли в Корейской войне 1950-1953 годов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
МИД КНР: Запрет на ввоз "иностранного мусора" является законным правом Китая Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина Ван И нанесет визит в Россию Цветение абрикосов на горе Цзяньшань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ522
«Запад проявил агрессию в момент трагедии в Кемерове»35
Для изгнания дипломатов США предложили выбор91
Составлен список стран, выславших послов РФ37
Задержан охранник, отключивший оповещение в ТЦ25
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение