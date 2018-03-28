В Вашингтоне заявили, что Южная Корея согласилась увеличить квоты на импорт авто из США

ВАШИНГТОН, 28 марта. / ТАСС /. Соединенные Штаты достигли принципиальной договоренности с Республикой Корея о внесении изменений в двустороннее соглашение о свободной торговле (KORUS). Для американских автопроизводителей упростят правила экспорта машин в Южную Корею, заявил во вторник представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

" [Представитель США на торговых переговорах Роберт] Лайтхайзер и министр торговли Южной Кореи Ким Хён Чон достигли принципиального соглашения, которое укрепит экономические отношения и взаимодействие в области безопасности между США и Республикой Корея", — сказал он.

Как рассказал представитель исполнительной ветви власти США, Вашингтону удалось договориться с южнокорейской стороной об увеличении квоты на импорт американских автомашин, которая сейчас составляет 25 тыс. автомобилей в год на производителя. Он пояснил, что квота не подразумевает запрет на поставку свыше 25 тыс. автомашин: смысл ограничения заключается в том, что в пределах 25 тыс. автомобили могут поставляться в Южную Корею при соблюдении американских стандартов, а ко всем транспортным средствам, которые выходят за рамки этого числа, предъявляются дополнительные жесткие требования, которые автопроизводители обязаны выполнять, если хотят увеличить импорт. Американские компании редко превышают квоту, так как соблюдение южнокорейских стандартов им не выгодно.

"Наши переговорщики по указанию президента, по сути, договорились об увеличении этой квоты вдвое для каждого производителя. Если раньше у нас было 25 тыс. транспортных средств на компанию, то теперь это 50 тыс. Это определенная возможность для производителей и их рабочей силы", — пояснил он.

США также договорились с Южной Кореей о том, что последняя больше не будет требовать от американских автопроизводителей соблюдения своих экологических стандартов, а сопоставит их с теми, которые действуют в США. Сейчас машины должны соответствовать и стандартам США, и проходить дополнительные проверки в Южной Корее, пояснил представитель администрации. Новые договоренности позволят облегчить американским компаниям условия экспорта. Республика Корея также согласилась принимать американские стандарты и для импорта автозапчастей для американских машин.

Импортные пошлины на алюминий

При этом по итогам консультаций Вашингтон принял решение не делать исключения для Сеула по импортным пошлинам на алюминий, на импорт стали введут фиксированную квоту. «Что касается алюминия, он попадет под таможенные пошлины в размере 10%. По этому вопросу никаких договоренностей с ними заключено не было», — проинформировал представитель американской администрации.

"По части стали к Южной Корее будет применяться фиксированная ежегодная квота, которая будет соответствовать 70% от среднего ежегодного объема экспорта стальной продукции, отталкиваясь от показателей за три года: с 2015 по 2017 год, — рассказал чиновник. — Это выльется в существенное сокращение поставок южнокорейской стали в США".