Эксклюзив: Вице-спикер сената парламента Узбекистана высоко оценил роль Китая в решении афганской проблемы

Ташкент, 26 марта / Синьхуа / — Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса /парламента/ Республики Узбекистан Содик Сафоев сегодня в интервью агентству Синьхуа высоко оценил роль Китая в решении афганской проблемы, отметив, что Китай прилагает большие усилия для содействия ее решению.

По словам вице-спикера сената парламента Узбекистана, те, кто следят за процессом в Афганистане , высоко оценивают усилия Китая по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном, по осуществлению проектов, касающихся развития топливо-энергетического комплекса, транспортных маршрутов.

По его словам, экономические процессы, которые сегодня Китай осуществляет, имеют большое значение для всех стран Центральной Азии, в том числе и для Афганистана. Сегодня успешно реализуется инициатива создания экономического пояса Шелкового пути, выдвинутая председателем КНР. Афганистан должен стать частью этого процесса, потому что он всегда был перекрестным пунктом мировой торговли, взаимосвязи Европы, Среднего Востока, Центральной Азии с Китаем.

Как отметил С. Сафоев, существуют четыре фактора, которые необходимо принимать во внимание при решении афганской проблемы. Во-первых, военного решения афганской проблемы нет. Во-вторых, главная проблема Афганистана — острейшая социальная и экономическая проблема, это бедность, нищета, необразованные люди. Когда будет решена проблема экономического развития, когда Афганистан не будет зависеть от внешней помощи, когда в Афганистане будут решены проблемы бедности, образования и здравоохранения, когда в Афганистане будут созданы рабочие места, тогда у местных людей появится альтератива войне. Он отметил, что война, кроме прочего, это и бизнес, на котором многие люди зарабатывают. Поэтому создание альтеративных источников доходов для афганцев имеет очень важное значение.

Далее вице-спикер сената подчеркнул, что, в-третьих, афганскую проблему нельзя решить без конструктивного участия всех стран региона. Афганистан теснейшим образом связан с ними этнически, культурно, экономически и географически. Поэтому предстоящая ташкентская конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», призвана консолидировать усилия всех стран региона, чтобы все вместе помогли Афганистану и нашли пути решения афганской проблемы, чтобы перекрыли каналы финансирования террористических групп, которые находятся в этой стране, чтобы совместно боролись с «тремя силами зла». Эти проблемы сам Афганистан не может решить, их можно решить только с участием всех стран региона, заявил С. Сафоев.

Во-четвертых, мир в Афганистане извне невозможно принести. Афганскую проблему должны решить сами афганцы, другие страны могут только помочь им решить эту проблему и оказать содействие. Что и делает сейчас КНР. —0—