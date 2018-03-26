Монголия планирует направить средства льготного кредита правительства Республики Корея на снижение уровня смога в Улан-Баторе

Улан-Батор , 26 марта / Синьхуа / — Денежные средства в размере 500 млн долларов, предоставляемые южнокорейским правительством, могут быть потрачены на снижение уровня смога в Улан-Баторе. Об этом сегодня заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с заместителем главы МИД Республики Корея Чо Хеном.

При этом он сообщил о намерении правительства ускорить решение вопроса о введении безвизового режима между Монголией и Республикой Корея.

Со своей стороны, замглавы МИД РК Чо Хен выступил с инициативой дальнейшего углубления тесных связей между двумя странами.

Стороны обсудили вопросы наращивания двустороннего взаимодействия и создания благоприятной среды в сфере бизнеса и торговли. —0—