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Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Китай
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Си Цзиньпин пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Китай 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 28 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына вновь совершить визит в Китай, говорится в заявлении на сайте китайского МИД по итогам встречи двух руководителей в Пекине.
"Приглашаем секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай", — сказал Си Цзиньпин во время приема в честь северокорейских гостей в государственной резиденции Дяоюйтай.
Китайский лидер отметил, что это резиденция была свидетелем развития традиционной дружбы между двумя странами, а также близких отношений между предыдущими лидерами КНР и Северной Кореи и их руководящих партий, которые «стали примером для нас».
"Этой весной, полной счастья и надежд, я верю, что моя первая встреча с генсеком КПК Си Цзиньпином принесет плоды дружбы Китая и КНДР, а также поспособствует миру и стабильности на Корейском полуострове", — заявил в свою очередь Ким Чен Ын, добавив, что «дружба с Китаем для Пхеньяна особо важна».
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