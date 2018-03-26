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СМИ узнали о визите Ким Чен Ына в Пекин
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СМИ узнали о визите Ким Чен Ына в Пекин
ТВ Центр
2 часа назад
Фото:
ТВ Центр
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Ким Чен Ын
прибыл с тайным визитом в Пекин. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Ранее в интернете появились видеозаписи, на которых запечатлен предположительно бронепоезд лидера
КНДР
.
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