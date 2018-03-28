Ещё
СМИ: КНДР передала Южной Корее список делегации на межкорейских переговорах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ: КНДР передала Южной Корее список делегации на межкорейских переговорах 

РИА Новости 9 часов назад
ТОКИО, 28 мар — РИА Новости. Власти КНДР передали Южной Корее список делегации, которая будет в четверг принимать участие в межкорейских переговорах на министерском уровне по подготовке к саммиту между Югом и Севером, сообщают местные СМИ в Сеуле.
Делегацию Северной Кореи из трех человек возглавит председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Южнокорейскую сторону будет представлять министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.
Как сообщило агентство Рёнхап, ожидается, что на подготовительных переговорах будет обсуждаться конкретная дата ожидаемого в конце апреля саммита двух корейских государств и его повестка дня.
Встреча министров состоится 29 марта в здании «Тхонильгак» северокорейской стороны демилитаризованной зоны между КНДР и Республикой Корея в пункте переговоров Пханмунджом.
РИА Новости: последние новости
Эксперт: США в Африке – как жандарм, который прогуливается рядом с базаром Россия и Вьетнам будут отстаивать принципы справедливости, заявил Лавров Внешние факторы не должны мешать дружбе Китая и КНДР, считает Си Цзиньпин
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева373
Британия раскрыла место отравления Скрипалей140
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине599
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово333
Трагедию в Кемерово могли предотвратить135
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение