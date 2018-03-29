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Северная и Южная Кореи начали переговоры по подготовке к саммиту
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Северная и Южная Кореи начали переговоры по подготовке к саммиту 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
Представители делегаций КНДР и Республики Корея начали переговоры по подготовке к саммиту двух корейских государств. Они проходят в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом.
На подготовительных переговорах будет обсуждаться конкретная дата ожидаемого в конце апреля саммита двух корейских государств и его повестка дня, передает РИА Новости.
На фоне подготовки к межкорейским переговорам на этой неделе Ким Чен Ын посетил Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это была первая зарубежная поездка Ким Чен Ына после того как он возглавил КНДР.
Ранее представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров Севера и Юга.
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