КНДР планирует обмен делегациями с Россией к 70-летию дипотношений

"В этом году исполняется 70 лет с момента установления отношений между нашими странами. Мы планируем обмен многими делегациями по политическому, экономическому и культурному направлению, чтобы развивать взаимопонимание и обменяться мнениями сторон по международным проблемам. Мы готовы к этому", — сказал он.

По его словам, все это в планах Пхеньяна , однако официальные контакты должны проходить через посольства обоих стан.

"Я думаю, что нам сейчас нужен обмен делегациями, особенно на парламентском уровне, чтобы укрепить отношения между странами", — добавил парламентарий.