Ким Чен Ир предлагал провести межкорейский саммит во Владивостоке

Напомним, что первый межкорейский саммит состоялся в 2000 году. Тогда президент РК Ким Дэ Чжун прилетел в Пхеньян и встретился с Ким Чен Иром . Многие затем ожидали ответной поездки со стороны северокорейского вождя, но второй саммит двух Корей состоялся лишь через семь лет и при другом южнокорейском президенте.

В 2007 году Но Му Хен провел переговоры с Ким Чен Иром, но та встреча вновь прошла в столице КНДР . Третий по счету межкорейский саммит должен состояться уже в следующем месяце. Президент РК Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились встретиться на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом. Источник ссылается на рассказ Син Гона, который работал на различных постах в южнокорейской разведке, а при правительстве Ким Дэ Чжуна с марта 2001 года по апрель 2003-го возглавлял НРС. Именно по линии разведок Юга и Севера осуществлялись основные переговоры и согласовывались условия, касающиеся межкорейского саммита.

Син Гон поделился информацией еще в 2011 году в ходе общения с друзьями и рядом знакомых журналистов, но при условии, что сведения не будут разглашены. Сам Син в итоге скончался от болезни в 2015 году, а Ким Чен Ир умер в конце 2011 года. С учетом запланированного третьего саммита, а также с учетом прошедшего времени, источник принял решение рассказать о полученной от экс-директора НРС информации по поводу «владивостокской инициативы» Ким Чен Ира.

"После первого саммита сразу встал вопрос о новой встрече лидеров Корей. Раз наш президент съездил в Пхеньян, то ожидалось, что Ким Чен Ир приедет к нам. Лидер КНДР сам пообещал приехать с ответным визитом", — цитирует источник слова Син Гона. — Однако неожиданно из Пхеньяна по нашей линии (по линии НРС — прим. «РГ») мы получили предложение провести ответную встречу на Дальнем Востоке России , во Владивостоке ", — рассказал он. Специалист высказал предположение, что Ким Чен Ир все же опасался за свою безопасность в Южной Корее, а потому хотел встретиться на нейтральной территории.

Согласно признанию экс-директора НРС, это предложение озадачило их. «Мы долго думали, не знали, как отреагирует на это президент Ким Дэ Чжун. В итоге доложили ему, но через Лим Дон Вона, который тогда был министром объединения, а до этого сам возглавлял разведку», — сказал Син Гон.

Однако Ким Дэ Чжун отказался ехать в третью страну, предложив альтернативные места в Южной Корее для ответного саммита. «Реакция президента Ким Дэ Чжуна оказалась такой, как мы и ожидали. „Глава Северной Кореи Ким Чен Ир должен держать свое обещание, данное в ходе саммита в Пхеньяне. Должен приехать в Сеул . Я вон насколько старше его, но слетал же к нему в гости в Пхеньян! Если он в Сеул не хочет ехать, то пусть приезжает в Пханмунчжом или на остров Чечжу“, — такова была реакция Ким Дэ Чжуна, согласно информации источника.

Было также отмечено, что на решение отказаться от Владивостока оказало влияние и нежелание президента РК, чтобы все выглядело, будто Сеул все делает только на условиях Пхеньяна. Такая критика уже в то время была сильна со стороны консервативных политических сил Южной Кореи по поводу первого саммита. Позже выяснилось, что Сеул вообще заплатил КНДР около полумиллиарда долларов за согласие на саммит. Но Ким Дэ Чжун получил за саммит Нобелевскую премию мира.

В итоге стороны не смогли согласовать место встречи, и ответный визит Ким Чен Ира вообще не состоялся. Второй межкорейский саммит прошел семь лет спустя, когда президентом Южной Кореи был уже Но Му Хен, продолживший в целом курса Ким Дэ Чжуна на развитие сотрудничества с Пхеньяном. С северокорейской стороны же лидер был прежний — Ким Чен Ир. Правда и второй саммит прошел снова в Пхеньяне.

Источник же отметил, что, похоже, в Северной Корее помнят о предложении Ким Дэ Чжуна о встрече в Пханмунчжоме. „Когда спецпредставитель нашего президента поехал недавно в Пхеньян, чтобы договариваться о третьем саммите, то, насколько мне известно, он предложил Ким Чен Ыну самому выбрать, где проводить встречу с Мун Чжэ Ином. В качестве возможных вариантов были названы Пхеньян, Сеул и южнокорейская сторона Пханмунчжома. Северокорейский лидер сам выбрал Пханмунчжом. Возможно, что тут сыграли свою роль несколько факторов, включая память северян об альтернативных вариантах Ким Дэ Чжуна, а также то, что Ким Чен Ир значительно моложе Мун Чжэ Ина, да и уже давно пора именно Северу приезжать к нам с ответным визитом “, — отметил собеседник.

Впрочем, не исключено, что и острову Чечжу, который также упоминал Ким Дэ Чжун, удастся все же стать местом для важнейшего саммита, хотя и не межкорейского. Недавно губернатор провинции Чечжу публично заявил, что готов предоставить площадку для встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа