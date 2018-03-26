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Пекинский кинофестиваль убрал из программы ленту «Зови меня своим именем»
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Пекинский кинофестиваль убрал из программы ленту «Зови меня своим именем» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пекинский международный кинофестиваль убрал из программы оскароносную ленту «Зови меня своим именем» об однополой любви, сообщает Reuters.
Об этом заявил дистрибьютор фильма, компания Sony Pictures Entertainment. Там отказались назвать причину снятия картины с показа в КНР.
Фестиваль должен пройти в апреле. Организаторы смотра отказались от комментариев. Не удалось получить комментарий и у Государственной администрации по вопросам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения Китая.
Гомосексуализм в КНР не запрещен, но по словам активистов, консервативный настрой в некоторых слоях общества время от времени приводит к каким-либо подобным мерам.
Ранее сообщалось, что китайской киноиндустрией станет управлять Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
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