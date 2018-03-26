China Cargo Airlines запускает маршрут Франкфурт-Шанхай 

Авиакомпания China Cargo Airlines запустила новый грузовой маршрут с использованием Boeing 777 между международным аэропортом Шанхай-Пудун и немецким аэропортом Франкфурта, сообщает информационный портал AVIAV.
Аэропорт Франкфурта поприветствовал грузовой самолёт с традиционной церемонией перерезания красной ленточки.
China Cargo Airlines, дочерняя компания China Eastern, будет совершать рейсы по данному маршруту два раза в неделю по средам и воскресеньям.
Однако, по словам Fraport, оператора аэропорта Франкфурта, компания China Cargo Airlines рассчитывает увеличить частоту своих рейсов в самый загруженный грузовой хаб Германии, как только она получит дополнительные права на объёмы авиаперевозок.
По словам Анке Гизена, исполнительного директора Fraport AG (главного операционного директора), новое звено не только укрепляет Франкфурт в качестве грузового хаба, но и еще больше улучшает положение аэропорта на китайском рынке.
Китайская авиакомпания China Cargo Airlines, первая авиакомпания Китая, занимающаяся исключительно грузовыми перевозками, была основана в 1998 году как совместное предприятие между China Eastern Airlines и China Ocean Shipping.
В настоящее время она обслуживает 19 пунктов назначения в 13 странах с флотом из трех B747-400F и шести B777F.