China Cargo Airlines запускает маршрут Франкфурт-Шанхай

Авиакомпания China Cargo Airlines запустила новый грузовой маршрут с использованием Boeing 777 между международным аэропортом Шанхай-Пудун и немецким аэропортом Франкфурта, сообщает информационный портал AVIAV.

Аэропорт Франкфурта поприветствовал грузовой самолёт с традиционной церемонией перерезания красной ленточки.

China Cargo Airlines, дочерняя компания China Eastern, будет совершать рейсы по данному маршруту два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Однако, по словам Fraport, оператора аэропорта Франкфурта, компания China Cargo Airlines рассчитывает увеличить частоту своих рейсов в самый загруженный грузовой хаб Германии , как только она получит дополнительные права на объёмы авиаперевозок.

По словам Анке Гизена, исполнительного директора Fraport AG (главного операционного директора), новое звено не только укрепляет Франкфурт в качестве грузового хаба, но и еще больше улучшает положение аэропорта на китайском рынке.

Китайская авиакомпания China Cargo Airlines, первая авиакомпания Китая , занимающаяся исключительно грузовыми перевозками, была основана в 1998 году как совместное предприятие между China Eastern Airlines и China Ocean Shipping.

В настоящее время она обслуживает 19 пунктов назначения в 13 странах с флотом из трех B747-400F и шести B777F.