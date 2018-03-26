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Координатор ООН положительно отозвался о новой модели предоставления Китаем гумпомощи Непалу
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Координатор ООН положительно отозвался о новой модели предоставления Китаем гумпомощи Непалу 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Катманду, 26 марта /Синьхуа/ — Координатор системы ООН в Китае Ло Шили в понедельник в столице Непала Катманду заявил, что проект предоставления Китаем гуманитарных грузов Непалу — это результат успешного поиска новой модели осуществления проекта оказания помощи в рамках многосторонней организации.
Посол Китая в Непале Юй Хун и начальник представительства Программы развития ООН в Непале Рено Мейер подписали приемо-сдаточный акт, что стало свидетельством успешного завершения данного проекта оказания помощи.
Юй Хун сообщила, что в рамках Фонда сотрудничества Юг-Юг китайское правительство выделило средства, а представительство Программы развития ООН в Непале осуществило план оказания помощи. При поддержке местного правительства южной части Непала 31,8 тыс. семей, пострадавших от наводнений, получили предметы гуманитарной помощи.
В августе прошлого года на юг Непал обрушились мощные наводнения. Китайское правительство дважды оказывало стране различную помощь. —0—
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