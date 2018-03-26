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Хань Чжэн встретился с главным исполнительным директором ВБ К. Георгиевой
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Хань Чжэн встретился с главным исполнительным директором ВБ К. Георгиевой 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Пекин, 26 марта /Синьхуа/ — Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн в понедельник в Пекине встретился с главным исполнительным директором Всемирного банка /ВБ/ Кристалиной Георгиевой.
Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с использованием Китаем кредитов ВБ, углублением всестороннего сотрудничества и улучшением условий для ведения бизнеса.
Хань Чжэн дал положительную оценку поддержке, оказываемой ВБ Китаю в области ликвидации бедности, борьбы с загрязнением и структурно-институциональных инноваций. Он выразил надежду на углубление двустороннего сотрудничества в реализации стратегической программы подъема сельских районов Китая, развитии экологической цивилизации и других сферах, а также укрепление сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и пути».
Хань Чжэн сказал, что Китай придает особое значение улучшению условий для ведения бизнеса и прилагает для этого большие усилия. Китай надеется на дальнейшее укрепление контактов и сотрудничества между обеими сторонами в этом направлении.
К. Георгиева в свою очередь выразила готовность содействовать двустороннему сотрудничеству в области строительства «Пояса и пути», улучшения бизнес-среды и др. -0-
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