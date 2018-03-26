Хань Чжэн встретился с главным исполнительным директором ВБ К. Георгиевой

Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с использованием Китаем кредитов ВБ, углублением всестороннего сотрудничества и улучшением условий для ведения бизнеса.

Хань Чжэн дал положительную оценку поддержке, оказываемой ВБ Китаю в области ликвидации бедности, борьбы с загрязнением и структурно-институциональных инноваций. Он выразил надежду на углубление двустороннего сотрудничества в реализации стратегической программы подъема сельских районов Китая, развитии экологической цивилизации и других сферах, а также укрепление сотрудничества в рамках инициативы «Пояса и пути».

Хань Чжэн сказал, что Китай придает особое значение улучшению условий для ведения бизнеса и прилагает для этого большие усилия. Китай надеется на дальнейшее укрепление контактов и сотрудничества между обеими сторонами в этом направлении.

К. Георгиева в свою очередь выразила готовность содействовать двустороннему сотрудничеству в области строительства «Пояса и пути», улучшения бизнес-среды и др. -0-