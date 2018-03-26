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СМИ: Китай обвинил США в нарушении правил ВТО по интеллектуальной собственности
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США высылают российских дипломатов

СМИ: Китай обвинил США в нарушении правил ВТО по интеллектуальной собственности 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Введение американских тарифов в связи с «нарушением прав интеллектуальной собственности Китаем» идет в разрез с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в понедельник представитель КНР в ВТО Чжан Сянчэнь, сообщает информационный портал Sina.
"Прежде Соединенные Штаты выразили согласие с тем, что без соответствующего одобрения ВТО такие пошлины вводиться не будут. Члены организации должны все вместе удержать дикого зверя в клетке существующих правил", — подчеркнул он.
Как отметил официальный представитель, наступил момент, когда все страны мира должны проявить солидарность и защитить принципы ВТО.
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