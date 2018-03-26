СМИ: Китай обвинил США в нарушении правил ВТО по интеллектуальной собственности

ПЕКИН, 26 марта. / ТАСС /. Введение американских тарифов в связи с «нарушением прав интеллектуальной собственности Китаем » идет в разрез с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в понедельник представитель КНР в ВТО Чжан Сянчэнь, сообщает информационный портал Sina.

"Прежде Соединенные Штаты выразили согласие с тем, что без соответствующего одобрения ВТО такие пошлины вводиться не будут. Члены организации должны все вместе удержать дикого зверя в клетке существующих правил", — подчеркнул он.

Как отметил официальный представитель, наступил момент, когда все страны мира должны проявить солидарность и защитить принципы ВТО.