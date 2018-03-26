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Руины Великой китайской стены на границе пров. Шэньси и Хубэй
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Руины Великой китайской стены на границе пров. Шэньси и Хубэй 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.
Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.
Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.
Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.
Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.
Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.
Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.
Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.
Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.
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