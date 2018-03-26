Руины Великой китайской стены на границе пров. Шэньси и Хубэй

Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта / Синьхуа / — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай / и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.

Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.

Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.

Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.

Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.

Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.

Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.

Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.

Пинли /пров. Шэньси/, 26 марта /Синьхуа/ — На границе пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ и Хубэй /Центральный Китай/, в 20 км к востоку от уезда Пинли пров. Шэньси располагаются руины древней Великой китайской стены протяженностью около 800 метров возрастом более 2500 лет.