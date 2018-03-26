Один пояс, один путь: у визита главы МИД Китая в Россию есть серьезный подтекст

Алексей Маслов. Визит министра иностранных дел КНР Ван И в Россию является важным событием в рамках развития двусторонних отношений Москвы и Пекина — считает директор Центра стратегических исследований Китая РУДН

Лидеры России и Китая пролонгировали свои полномочия

Рабочий визит Ван И запланирован в Россию на 27-28 марта 2018 года, причем он совершит в рамках него встречу со своим коллегой — министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым . Кроме того, возможна встреча Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным

В качестве повестки данного визита обозначено обсуждение основных направлений двусторонних отношений, а также согласование графика совместных мероприятий на высшем уровне, включая и планируемый визит в КНР главы Российского государства.

Примечательно, что это событие также коррелирует с практически синхронным продлением полномочий лидеров России и Китая — президент Путин, как мы все прекрасно знаем, 18 марта с подавляющим преимуществом одержал победу на президентских выборах в нашей стране, а председатель КНР Си Цзиньпин де-факто пролонгировал свои полномочия не на 5, а на 10 лет.

Дело в том, что под Си Цзиньпина была изменена долговременная система правления в Китае, в результате которой было снято ограничение в два пятилетних срока на занятие поста председателя КНР. При этом, по китайской политической традиции во время второго срока председателя КНР ему в пару всегда назначался будущий преемник, чего на этот раз не произошло.

Путин и Си Цзиньпин имеют все возможности для заключения стратегических соглашений

Это все свидетельствует о том, что Си Цзиньпин, скорее всего, пробудет на своем посту еще, как минимум, две каденции, что необходимо Китаю для того, чтобы реализовать целый ряд сложных и непопулярных внутренних реформ.

Интересно, что такие же цели сегодня стоят перед Россией, и это придает предполагаемому визиту Путина в Китай еще один смысл. Так что, обсуждение повестки встречи лидеров России и Китай также крайне важно для обоих государств.

Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что здесь нужно понимать, что переговоры на высшем уровне всегда готовятся очень сложно.

«Для этого также ведется работа специальных комиссий, которых у нас с Китаем на сегодня создано огромное количество. Это еще раз свидетельствует о том, какое значение Москва и Пекин придают двустороннему сотрудничеству друг с другом. Формально с обеих сторон все эти комиссии возглавляются вице-премьерами правительств двух стран», — констатирует Маслов.

Россия и Китай придают особое внимание отношениям друг с другом

По словам Алексея Александровича, у России и Китая есть такие комиссии в области гуманитарного сотрудничества, а также финансов, экономики, военно-промышленного и целого ряда других стратегически важных вопросов.

«Соответственно, на сегодня здесь чрезвычайно важно, чтобы вопросы, которые обсуждаются на этих комиссиях, не менялись и сохраняли последовательность, в противном случае, эффективность российско-китайского переговорного процесса может сильно снизиться. И ведь здесь есть объективный процесс — в России и Китае будут изменены правительства, поменяются вице-премьеры, что, если не принять меры, может сильно затруднить переговоры между российской и китайской сторонами», — заключает Маслов.

Из-за этого результаты последних выборов в России и Китае дают нам серьезный задел на будущее по той причине, что победы Путина и Си Цзиньпина позволят нам продуктивно и взаимовыгодно развивать наши двусторонние отношения.

«Эти комиссии собираются два раза в год, причем в рамках таких встреч обсуждается актуальная проблематика двусторонних отношений Москвы и Пекина. По сути дела, здесь каждая комиссия и подкомиссия лоббирует свои вопросы, и это важно для того, чтобы Россия и Китай могли держать руку на пульсе того, что творится в нашем культурном и экономическом обмене», — резюмирует Маслов.

России и Китаю есть что согласовать и в русле глобальной политики

Все это позволяет нам сделать вывод, что общая повестка России и Китая останется прежней, причем начиная с нашего сотрудничества в области образования, заканчивая грузоперевозками и всеми другими основными вопросами.

«Здесь есть еще важная проблема продолжения диалога между российскими и китайскими президентами и премьерами. В первую очередь, это такая насущная на сегодня тема, как проблема безопасности в АТР, т.е. в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это вопрос КНДР , а также всей системы безопасности в Восточной Азии», — констатирует Маслов.

Ведь это на сегодня второе после Сирии направление, которое дестабилизирует общую обстановку в мире, причем именно здесь Китай хочет выступить в качестве донора гуманитарной помощи и гаранта безопасности.

«Кроме того, внимание Лаврова и Ван И, наверняка, будет привлечено к вопросу двустороннего сотрудничества в условиях новой экономической реальности, когда ограничительные пошлины США были введены, прежде всего, в отношений российских и китайских сталелитейных компаний, что на практике очень и очень важно», — заключает Маслов.

Также не нужно забывать про то, что сейчас перед Россией и Китаем стоит вопрос, как правильно согласовать проект «Один пояс — один путь» и Евразийский союз . Эти интеграционные проекты Москвы и Пекина могут и должны развиваться сообща, и это говорит о том, что повестка встречи Путин и Си Цзиньпина будет носить многоформатный характер.

Так что, перед нами чрезвычайно важное политическое событие.