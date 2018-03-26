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День китайского инвестора в 2018 году пройдет в Хабаровске 24 апреля
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День китайского инвестора в 2018 году пройдет в Хабаровске 24 апреля 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. День китайского инвестора пройдет в Хабаровске 24 апреля при участии вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"Третий [за все время проведения] День китайского инвестора пройдет 24 апреля в Хабаровске. В мероприятии примут участие вице-премьер — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, руководители крупных китайских компаний", — говорится в сообщении.
Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, выступая на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ во Владивостоке в начале марта, сообщил, что инвесторы из Китая, Южной Кореи и Японии в рамках Дней инвесторов, проведенных на Дальнем Востоке в 2017 году, проявили интерес к возможностям ведения бизнеса в регионе, пополнив портфель перспективных проектов на $25 млрд
В 2017 году День китайского инвестора на Дальнем Востоке России проводился дважды, в марте и в декабре. В частности, 19 декабря во Владивостоке обсуждались, в частности, проект по разведению и выращиванию аквакультуры на Дальнем Востоке России, создание кластера глубокой переработки стали и другие. Планируется, что в 2018 году впервые на Дальнем Востоке пройдут дни индийского и европейского инвесторов.
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