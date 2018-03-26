Ким Чен Ын посетил Китай в спецпоезде

Таинственная поездка хорошо охраняемого поезда из Северной Кореи позволяет предположить, что на нем путешествует либо северокорейская делегация высокопоставленных лиц, либо сам Ким Чен Ын, уточняет Independent. Отмечается, что поезд похож на тот, которым лидер КНДР уже путешествовал в Пекин в 2010 году.

Делаются предположения, что Ким приехал в Китай в преддверии встреч с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Инем и президентом Дональдом Трампом , которые якобы планируются в ближайшие месяцы.

Вместе с тем, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая заявила, что она не в курсе ситуации и не может подтвердить или опровергнуть информацию о визите северокорейского лидера. Государственные СМИ Северной Кореи также не сообщают о делегации в Китай.