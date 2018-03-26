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Ким Чен Ын посетил Китай в спецпоезде
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Ким Чен Ын посетил Китай в спецпоезде 

Русская Семерка 24 минуты назад
Фото: Русская Семерка
Вероятность визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына обсуждают пользователи социальных сетей, ставшие очевидцами поездки спецпоезда по Северо-Восточному Китаю и его прибытия в Пекин. В понедельник, 26 марта, этот состав нарушил движение поездов в КНР. Об этом сообщает Businessinsider.
Таинственная поездка хорошо охраняемого поезда из Северной Кореи позволяет предположить, что на нем путешествует либо северокорейская делегация высокопоставленных лиц, либо сам Ким Чен Ын, уточняет Independent. Отмечается, что поезд похож на тот, которым лидер КНДР уже путешествовал в Пекин в 2010 году.
Делаются предположения, что Ким приехал в Китай в преддверии встреч с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Инем и президентом Дональдом Трампом, которые якобы планируются в ближайшие месяцы.
Вместе с тем, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая заявила, что она не в курсе ситуации и не может подтвердить или опровергнуть информацию о визите северокорейского лидера. Государственные СМИ Северной Кореи также не сообщают о делегации в Китай.
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