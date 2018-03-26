Си Цзиньпин направил поздравительное послание по случаю открытия Конференции председателей верховных судов Китая и португалоязычных стран

В поздравительном письме Си Цзиньпин отметил, что в последние годы отношения между Китаем и португалоязычными странами стремительно развились, и что обмены и сотрудничество в области правосудия являются важной составляющей этих отношений. Нынешняя конференция имеет большое значение для содействия обменам и сотрудничеству между Китаем и португалоязычными странами по вопросам юстиции, она создаст хорошую среду верховенства права для совместного развития Китая и португалоязычных стран и внесет вклад в формирование сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин подчеркнул, что главная тема нынешней конференции — «Вызовы и их преодоление: правосудие в эпоху интернета» — имеет большое практическое значение. Он выразил надежду, что участники конференции проведут углубленный обмен мнениями и приложат усилия к обеспечению верховенства закона в интернете, чтобы интернет приносил еще более весомую пользу народам разных стран. -0-